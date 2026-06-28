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Центровой Лука Шаманич покинул «Зенит»

Центровой Лука Шаманич покинул «Зенит»
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26-летний хорватский профессиональный баскетболист Лука Шаманич, играющий на позиции центрового, покинул состав команды Единой лиги ВТБ «Зенит», о чём сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Хорват ушёл из команды после истечения срока действия своего контракта, который был подписан до конца сезона-2025/2026.

Шаманич присоединился к «Зениту» 4 ноября 2025 года. В нынешнем сезоне Лука провёл за команду 42 матча. Его средняя статистика за игру: 10,5 очка, 4,3 подбора, 1,1 передачи, 0,4 блок-шота, 0,5 перехвата и 0,8 потери.

Во время плей-офф сообщалось, что у игрока возник конфликт с уже бывшим тренером команды Деяном Радоньичем.

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