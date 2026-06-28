Стивен Эй Смит встал на защиту Брауна после заявления о седьмом месте по значимости

Известный американский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал заявление коллеги Бобби Маркса, в котором форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун оказался лишь на седьмом месте в команде по значимости.

«Это уже просто какой-то абсурд. У меня нет ни малейших сомнений, что Бобби Маркс сказал именно то, что ему сообщили. Он невероятно хорош в своей работе.

Но, чёрт возьми, нет ни единого шанса, что Джейлен Браун является седьмым лучшим игроком хоть в одной команде НБА. Он вообще может быть лучшим двусторонним игроком во всей лиге. Да, это говорю именно я. Люди иногда несут полную чушь. Хватит уже», — написал Эй Смит на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сам Браун также отреагировал на заявление Бобби Маркса.