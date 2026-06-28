Денис Захаров продолжит выступать за УНИКС

Казанский баскетбольный клуб УНИКС и защитник Денис Захаров активировали опцию продления сотрудничества до конца сезона-2026/2027.

В завершившемся чемпионате показатели 32-летнего россиянина в 46 матчах Единой лиги ВТБ составили 3,7 очка, 1,3 результативной передачи и 1,0 подбора за 15:14 минуты на паркете.

Во внутрисезонном турнире Winline Basket Cup Захаров был заявлен в восьми встречах, однако на паркет вышел в четырёх из них. Средняя статистика составила 2,4 очка за 14:39 минуты игрового времени.

Защитник присоединился к казанцам перед началом сезона-2025/2026. Ранее Захаров выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал чемпионом Единой лиги и двукратным обладателем Суперкубка России.