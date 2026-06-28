Йокич активирует опцию игрока, чтобы затем продлить контракт с «Денвером» — Hoopshype

31-летний сербский звёздный центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», планирует активировать опцию игрока на сезон-2027/2028, чтобы подписать новый контракт с клубом, сообщили в Hoopshype.

«Йокич в недавних беседах вновь подтвердил своё желание остаться в Денвере на долгосрочную перспективу, сообщили источники в лиге. Если Йокич подождёт до следующего лета, он получит право на дополнительный год в продлении контракта», — говорится в статье.

В случае если Никола активирует опцию игрока на сезон-2027/2028, то получит за сезоне $ 62,8 млн, а затем может приступить к переговорам с клубом и продлить контракт на три года с сумой около $ 214 млн.