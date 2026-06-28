Защитник УНИКСа Захаров прокомментировал продление соглашения с командой

Защитник баскетбольного клуба УНИКС Денис Захаров прокомментировал активацию опции продления сотрудничества с командой. Россиянин будет выступать за казанцев до конца сезона-2026/2027.

«Очень рад продолжить выступать за УНИКС, команду, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Спасибо руководству за доверие и возможность быть частью великого клуба. Надеюсь, в следующем году мы достигнем всех поставленных целей и сможем порадовать наших любимых болельщиков.

С нетерпением жду встречи с вами! УНИКС, только вперёд!» — приводит слова Захарова пресс-служба команды.

Защитник присоединился к УНИКСу перед началом сезона-2025/2026. Ранее Захаров выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал чемпионом Единой лиги и двукратным обладателем Суперкубка России.