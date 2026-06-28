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Внутри «Денвера» обсуждали приобретение Джейлена Брауна из «Бостона» — инсайдер

Внутри «Денвера» обсуждали приобретение Джейлена Брауна из «Бостона» — инсайдер
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Внутри команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» обсуждалась возможность произвести обмен, чтобы приобрести 29-летнего американского профессионального баскетболиста и чемпиона лиги Джейлена Брауна, выступающего за клуб «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, о чём сообщил инсайдер Марк Штейн.

«Источники сообщают, что «Наггетс» как минимум внутри обсуждали, есть ли у них ресурсы, чтобы присоединиться к гонке за обмен Брауна из «Бостона», но «Денвер» ещё не стал реальным местом назначения для кандидата в MVP из «Селтикс», — написал Штейн в социальной сети Х.

Браун всю свою карьеру в НБА, которая началась в 2016 году, выступает в «Бостоне».

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