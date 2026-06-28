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Адетокунбо рассказал, как поверил в себя благодаря Коби Брайанту

Адетокунбо рассказал, как поверил в себя благодаря Коби Брайанту
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Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо поделился историей, как слова легендарного Коби Брайанта помогли ему обрести уверенность в собственных силах и в итоге стать самым ценным игроком НБА.

«Нужно разговаривать с собой в позитивном ключе. Говорить себе: «Я лучший. Хочу продолжать идти вперёд». Хотя разговариваю с собой немного грубее. Говорю себе: «Я самый жёсткий ублюдок на этой площадке. Не чувствую боли. У меня нет никаких сомнений. Я забью этот бросок. Бог не совершает ошибок». Все эти слова помогают мне. Со временем они становятся реальностью.

В 2017 году Коби бросал вызовы многим игрокам… Он ответил на мой твит одним словом: «MVP». Тогда подумал: «Хорошо, значит, буду работать». Если он в меня верит, значит, и я должен поверить в себя. У меня была бутылка для воды с надписью «MVP». Я видел её постоянно. Каждый день. У меня дома на стене тоже висела надпись «MVP». Каждый день, выходя из дома, видел эти три буквы.

Продолжайте говорить о своих целях так, будто они уже существуют. И однажды это станет реальностью», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

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