Легендарный чемпион НБА Джинобили посетил матч Аргентины с Иорданией на ЧМ-2026

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили посетил матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу между сборной Иордании и национальной командой Аргентины (1:3).

Фото: Кадр из трансляции

На 19‑й минуте счёт в игре открыл полузащитник сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо. На 31‑й минуте нападающий Лаутаро Мартинес удвоил преимущество аргентинцев, успешно реализовав 11‑метровый удар. На 55‑й минуте форвард сборной Иордании Мусса Аль‑Тамари сократил отставание в счёте. Третий мяч в ворота иорданцев на 80‑й минуте забил нападающий аргентинской команды Лионель Месси.

Джинобили выступал в НБА с 2002 года. Всю свою карьеру в США провёл в составе «Сан-Антонио Спёрс», где и выиграл четыре чемпионства.