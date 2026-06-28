Центровой Винс Хантер покинул «Локомотив-Кубань»

Американский центровой Винс Хантер и баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» договорились о расторжении контракта. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

В прошедшем сезоне 31-летний баскетболист принял участие в 53 официальных матчах за команду, выходя в стартовом составе 38 раз. В среднем за игру он проводил на площадке 23 минуты 45 секунд, набирая 11 очков, делая 5,4 подбора, 1,8 передачи, 1,8 перехвата и 0,8 блок-шота.

До перехода в «Локо» Хантер выступал за «Автодор», УНИКС и «Зенит». В составе казанцев он становился чемпионом Единой лиги ВТБ в 2023 году, с петербуржцами выиграл серебро, а с краснодарцами — бронзовые медали.