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«Сан-Антонио» и «Бруклин» заинтересованы в форварде «Лейкерс» Хатимуре — источник

«Сан-Антонио» и «Бруклин» заинтересованы в форварде «Лейкерс» Хатимуре — источник
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«Сан-Антонио Спёрс» и «Бруклин Нетс» заинтересованы в приобретении форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимуры, который становится свободным агентом. Об этом сообщает инсайдер НБА Марк Штейн на своём сайте.

«Перед «Сан-Антонио» стоит вопрос о будущем форварда Харрисона Барнса, поскольку ветеран также выходит на рынок. Возвращение в «Лейкерс» для Хатимуры возможно, но это будет зависеть от того, останется ли клуб выше потолка зарплат или предпочтёт иметь свободное пространство под потолком этим летом. Команды, которые заинтересованы в игроке сейчас, это «Сан-Антонио Спёрс» и «Бруклин Нетс», — написал Штейн.

В прошедшем сезоне 28-летний японец отыграл 68 матчей (41 — в старте), набирая в среднем 11,5 очка (51,4% с игры, 44,3% из-за дуги) и 3,3 подбора.

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