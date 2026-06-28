Тренер «Локо» Томович высказался об уходе центрового Хантера из команды

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович прокомментировал уход американского центрового Винса Хантера из команды.

«Благодарим Винса за вклад в результаты команды и создание отличной атмосферы в предыдущем сезоне. Это сильный игрок и большой профессионал. Нам непросто далось решение предоставить в следующем сезоне шанс более молодым игрокам, выступающим на этой позиции. От всей души желаю Хантеру всего наилучшего в дальнейшей карьере», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».



До перехода в «Локо» Хантер выступал за «Автодор», УНИКС и «Зенит». В составе казанцев он становился чемпионом Единой лиги ВТБ в 2023 году, с петербуржцами выиграл серебро, а с краснодарцами — бронзовые медали.