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Защитник «Клипперс» Богданович сравнил подход к баскетболу в Европе и НБА

Защитник «Клипперс» Богданович сравнил подход к баскетболу в Европе и НБА
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Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» и сборной Сербии Богдан Богданович объяснил, почему ему ближе баскетбол Евролиги, чем НБА. По словам 34-летнего ветерана, европейский подход больше ориентирован на тактику, а североамериканский — на индивидуальную свободу и скорость.

«В Европе гораздо больше времени уделяется тактике, разбору соперников и тренировкам. В НБА темп значительно выше, и акцент делается на игре своей команды и индивидуальной ответственности. В психологическом плане в НБА нужно постоянно быть готовым быстро адаптироваться.

Там баскетбол даёт больше свободы и проходит на более высоких скоростях, тогда как в Евролиге игра более дисциплинированна в тактическом плане, а ожидания и давление сильнее влияют на выступления», — приводит слова Богдановича Vogue.

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