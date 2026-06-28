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Форвард «Голден Стэйт» Батлер: я возвращаюсь на свой прежний уровень. Буду элитным игроком

Форвард «Голден Стэйт» Батлер: я возвращаюсь на свой прежний уровень. Буду элитным игроком
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Американский форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер, восстанавливающийся после операции на передней крестообразной связке, рассказал о своих планах на сезон-2026/2027.

«Возвращаюсь на свой прежний уровень. Даже лучше. Знаю, что буду элитным игроком. У меня ещё пара хороших лет, будем гнать, пока колёса не отвалятся. Плохо говорить о завершении, но хотел бы закончить здесь. Первоклассная организация. Лучшая. Один из величайших в качестве партнёра. Благодарен этой возможности. Хочу внести свой вклад. Если говорить об обмене, это будет не первый раз. Хорошо знать, что меня здесь ценят, но если будет сделка, пусть. Их задача – обеспечивать победы», – приводит слова Батлера портал ESPN.

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