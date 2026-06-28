Перкинс: Энтони Эдвардс и Ламело Болл — это, чёрт возьми, лучшая задняя линия в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс высоко оценил обмен разыгрывающего Ламело Болла в «Миннесоту Тимбервулвз», заявив, что связка с Энтони Эдвардсом станет лучшей задней линией в лиге.

«Начну с того, что «Миннесота» должна была совершить этот обмен. Клубу необходимо было показать Энтони Эдвардсу, что он готов бороться за чемпионство. Посмотрите на историю. Эндрю Уиггинс, бывший первый номер драфта «Вулвз», ушёл в другую команду и стал чемпионом.

Кевин Гарнетт – похожая история. Затем был обмен Карл-Энтони Таунса, который, на мой взгляд, можно назвать одним из худших в истории НБА. А теперь рядом с Эдвардсом появился Ламело Болл. Это лучшая задняя линия в НБА. Повторю: это, чёрт возьми, лучшая задняя линия в НБА», — приводит слова Перкинса NBA Courtside в социальной сети Х.