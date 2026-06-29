Игрок «Милуоки» Якуционис: в команде много молодых игроков — это хорошая ситуация для меня

20-летний литовский защитник Каспарас Якуционис прокомментировал свой обмен в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой главной фигурой стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. По словам Якуциониса, несмотря на возможные трудности, он видит в этом хорошую возможность.

«Первый день определённо был непростым. Я много думал об этом, но потом понимаешь, что это бизнес, и ты можешь контролировать далеко не всё. Поэтому стараюсь сосредоточиться на том, что зависит от меня: работать и каждый день становиться лучше. Не хочу тратить слишком много времени на всё остальное.

Как уже говорил, первый день был тяжёлым, потому что впервые в моей карьере меня обменяли без моего решения. Но не думаю, что это плохо. Это молодая организация с большим количеством молодых игроков, поэтому считаю, что для меня это хорошая ситуация», — приводит слова Якуциониса портал Basket News.