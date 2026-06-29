Инсайдер: «Уорриорз» пытаются обменять Батлера на Дэвиса ради подписания Леброна Джеймса

«Голден Стэйт Уорриорз» пытается выменять у «Вашингтон Уизардс» форварда Энтони Дэвиса, чтобы затем подписать Леброна Джеймса, который станет свободным агентом после истечения контракта с «Лейкерс». Обмен Дэвиса должен будет включать форварда Джимми Батлера, у которого истекает контракт на $ 57 млн. Об этом сообщает инсайдер НБА Кевин О’Коннор.

«Воины» надеются, что приобретение Дэвиса поможет привлечь Джеймса из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, как только официально откроется рынок свободных агентов. Их предложение — воссоединение с Дэвисом, игра в одной команде со Стефом Карри и Дрэймондом Грином, выступление под руководством Стива Керра и попытка побороться за ещё один чемпионский титул.

Ранее «Вашингтон» дал понять, что намерен сохранить Дэвиса после того, как переподписал защитника Трея Янга на $ 212 млн и четыре года. На этой неделе Батлер заявил, что хочет остаться в «Голден Стэйт» и что это лучшая организация, за которую он когда-либо выступал, но «если меня обменяют, значит, обменяют», — приводит слова инсайдера портал Yahoo! Sports.