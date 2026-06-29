Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: «Уорриорз» пытаются обменять Батлера на Дэвиса ради подписания Леброна Джеймса

Инсайдер: «Уорриорз» пытаются обменять Батлера на Дэвиса ради подписания Леброна Джеймса
Комментарии

«Голден Стэйт Уорриорз» пытается выменять у «Вашингтон Уизардс» форварда Энтони Дэвиса, чтобы затем подписать Леброна Джеймса, который станет свободным агентом после истечения контракта с «Лейкерс». Обмен Дэвиса должен будет включать форварда Джимми Батлера, у которого истекает контракт на $ 57 млн. Об этом сообщает инсайдер НБА Кевин О’Коннор.

«Воины» надеются, что приобретение Дэвиса поможет привлечь Джеймса из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, как только официально откроется рынок свободных агентов. Их предложение — воссоединение с Дэвисом, игра в одной команде со Стефом Карри и Дрэймондом Грином, выступление под руководством Стива Керра и попытка побороться за ещё один чемпионский титул.

Ранее «Вашингтон» дал понять, что намерен сохранить Дэвиса после того, как переподписал защитника Трея Янга на $ 212 млн и четыре года. На этой неделе Батлер заявил, что хочет остаться в «Голден Стэйт» и что это лучшая организация, за которую он когда-либо выступал, но «если меня обменяют, значит, обменяют», — приводит слова инсайдера портал Yahoo! Sports.

Сейчас читают:
Леброн Джеймс завершит карьеру? Мнение
Леброн Джеймс завершит карьеру? Мнение
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android