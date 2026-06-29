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Защитник Павел Савков останется в МБА — источник

Защитник Павел Савков останется в МБА — источник
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Защитник Павел Савков продолжит выступление за московский ПБК МБА на правах аренды. Клуб договорился с испанской «Басконией», которой принадлежат права на российского игрока до 2028 года, о продлении аренды ещё на один сезон. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

24-летний Савков провёл за МБА полноценный сезон, не пропустив ни одного матча в Единой лиге ВТБ (43 игры, 16 в старте). В среднем за 20 минут на площадке он набирал 10,9 очка, делал 2,9 подбора и 2,2 передачи, став вторым снайпером команды после Андрея Зубкова. Он также вошёл в топ-5 всей лиги по точности штрафных (91,3%), опередив Мело Тримбла.

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