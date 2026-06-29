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Экс-центровой УНИКСа Абдулбасиров стал игроком «Локомотива-Кубань»

Экс-центровой УНИКСа Абдулбасиров стал игроком «Локомотива-Кубань»
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Краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» объявил о возвращении российского центрового Руслана Абдулбасирова. Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба красно-зелёных.

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

«С возвращением в Краснодар, Руслан! Вперёд к новым победам вместе с красно-зелёными!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Абдулбасиров уже выступал за «Локо»: с 2012 по 2014 год он играл за молодёжную команду клуба. За свою карьеру он был капитаном студенческой сборной России на летней Универсиаде-2017, а также становился чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 и обладателем Суперкубка-2024 в составе ЦСКА.

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Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
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