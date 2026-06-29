Тренер «Локо» Томович высказался о возвращении Абдулбасирова в команду

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался о возвращении российского центрового Руслана Абдулбасирова в краснодарский клуб. Соглашение с 32-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Абдулбасиров — качественный «большой», который способен закрыть две позиции и имеет опыт выступления в ЦСКА и УНИКСе. Рассчитываем, что с его появлением мы добавим на подборах, в борьбе за мяч и разнообразии командной игры», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локо».

Абдулбасиров уже выступал за «Локо»: с 2012 по 2014 год он играл за молодёжную команду клуба. За свою карьеру он был капитаном студенческой сборной России на летней Универсиаде-2017, а также становился чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 и обладателем Суперкубка-2024 в составе ЦСКА.