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Самый высокий игрок Единой лиги Ванин продлил контракт с «Енисеем»

Самый высокий игрок Единой лиги Ванин продлил контракт с «Енисеем»
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Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» продлил контракт с 22-летним российским центровым Егором Ваниным. Самый высокий игрок Единой лиги ВТБ (217 см) продолжит выступление за команду в сезоне-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.

Фото: БК «Енисей»

В прошедшем сезоне Ванин провёл 32 матча в Единой лиге, набирая в среднем четыре очка и делая 2,8 подбора за девять минут на площадке. При этом он стал лучшим в команде по проценту попадания двухочковых бросков — 62,8%.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата Единой лиги «Енисей» занял восьмое место. В первом раунде плей-офф команда уступила московскому ЦСКА со счётом 0-3 в серии.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
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