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«Почти как у меня в Майами!» Американец Мело Тримбл оценил город в России

«Почти как у меня в Майами!» Американец Мело Тримбл оценил город в России
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Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл поделился впечатлениями от поездки в Норильск. Баскетболист отметил, что с интересом воспользовался возможностью побывать в необычном для себя месте после завершения сезона.

— Мы с вами встретились в необычном месте — в Норильске. Что думаете о городе?
— Это хороший и интересный опыт для меня. Я здесь впервые, и мне всё нравится. Сезон закончен, и я сейчас просто получаю удовольствие, рад испытать что-то новое. Сам я вряд ли оказался так далеко на севере России, так что мне любопытно.

— Удивлены погоде? Как правило в этих краях даже летом холодно, но вы попали на жаркие выходные.
— Здесь действительно очень хорошо. Почти как у меня в Майами! Но погода в России резко меняется, даже в Москве никогда не знаешь, какая будет погода через пару часов. Так что я готов и к жаре, и к холоду. Куртку с собой я взял, и был дождь, так что я не ошибся. Но в целом, я просто благодарен клубу, что организовал для нас такой интересный досуг под конец сезона, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».
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