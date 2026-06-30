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Мело Тримбл — о чемпионстве ЦСКА: мы могли бы выиграть все матчи в сезоне

Мело Тримбл — о чемпионстве ЦСКА: мы могли бы выиграть все матчи в сезоне
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Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл оценил выступление армейцев в минувшем сезоне, по итогам которого они завоевали чемпионство. По мнению баскетболиста, команда была способна добиться ещё более впечатляющего результата.

— Всего одно поражение за весь плей‑офф, только три поражения в регулярном чемпионате. Сезон для вашей команды получился идеальным?
— Думаю, мы могли бы выступить даже ещё лучше. Наверное, мы могли бы выиграть все матчи, которые были в сезоне, стать первой такой командой! Крутая цель, но что есть, то есть. Знаете, вообще иногда, конечно, нужно проигрывать, чтобы становиться лучше.

Поражения помогают коллективу расти, находить свои болевые точки, сплачиваться. Но я считаю, что у нас есть та самая доминирующая черта — она в нас внутри, в нашей команде, в нашем тренере. Мы просто готовимся к каждой игре как к последней, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».
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