Американец Мело Тримбл высказался о спуске в шахту в Норильске

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл поделился впечатлениями от посещения шахты в Норильске. По словам баскетболиста, он никогда раньше не бывал под землёй, за исключением метро, и с удовольствием повторил бы такой опыт.

— В рамках Заполярного матча звёзд вы даже спускались в шахту. Что скажете об этом опыте?

— Это было очень круто. Я впервые в жизни побывал под землёй. Метро же мы не считаем за шахту? Так что такой опыт был для меня совершенно новым, и рад, что мне довелось это пережить. Возможно, я ещё раз приеду сюда, приглашайте, я не против! — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».

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