Мело Тримбл — об игроках ЦСКА: как будто уже не на своём месте, когда расходимся

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл рассказал, что считает главным секретом успеха армейцев. По словам баскетболиста, ключевую роль в чемпионском для команды сезоне-2025/2026 сыграло единство.

— И всё-таки в чём был главный секрет победы ЦСКА?

— В единстве коллектива. Мы — большая семья.

— Вы про раздевалку и атмосферу в коллективе?

— И в раздевалке, и вне её… Знаете, как будто бы даже уже не на своём месте, когда расходимся в стороны, а когда соберёмся — становится спокойно и легко. Это единство команды чувствуется даже в самых мелких деталях, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».

Главные новости дня: