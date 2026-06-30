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Мело Тримбл — об игроках ЦСКА: как будто уже не на своём месте, когда расходимся

Мело Тримбл — об игроках ЦСКА: как будто уже не на своём месте, когда расходимся
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Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл рассказал, что считает главным секретом успеха армейцев. По словам баскетболиста, ключевую роль в чемпионском для команды сезоне-2025/2026 сыграло единство.

— И всё-таки в чём был главный секрет победы ЦСКА?
— В единстве коллектива. Мы — большая семья.

— Вы про раздевалку и атмосферу в коллективе?
— И в раздевалке, и вне её… Знаете, как будто бы даже уже не на своём месте, когда расходимся в стороны, а когда соберёмся — становится спокойно и легко. Это единство команды чувствуется даже в самых мелких деталях, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».
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