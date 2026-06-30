Мело Тримбл: мне ещё далеко до Нандо Де Коло

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл оценил своё место в истории московского клуба. Баскетболист признался, что пока не может сравнивать себя с одним из лучших игроков в истории армейцев Нандо Де Коло.

— ЦСКА в третий раз подряд выигрывает Кубок Белова — с вами в составе армейцы не проигрывают. Вы стали ключом к успеху?

— Я просто хочу быть одним из самых великих игроков, кто играл здесь. Но мне ещё далеко до Нандо Де Коло, например. Слышал как раз, что он недавно завершил карьеру, и я вижу, что у него целых пять чемпионств в Единой лиге, так что мне нужно догонять его. Не останавливаемся, впереди ещё много работы, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».

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