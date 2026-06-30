Мело Тримбл назвал игрока, без которого США не выиграли бы Олимпиаду в Париже

Американский разыгрывающий Мело Тримбл назвал игрока, которого считает ключевым для победы сборной США на Олимпиаде в Париже. Баскетболист отметил вклад Стефена Карри в золотой успех американцев, где в финале они обыграли сборную Франции.

— Что вы думаете о своём стиле игры? У вас есть любимый игрок НБА, на которого вы хотели бы быть похожим?

— Я люблю Стефена Карри. Наверное, он мой любимый разыгрывающий. А вообще любимый игрок — Леброн Джеймс. Но среди защитников — Карри. Он невероятен, его критикуют, но без него США не выиграли бы последнюю Олимпиаду, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».

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