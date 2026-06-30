Тримбл — соперникам ЦСКА: играйте лучше!

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл высказался о доминировании армейцев в Единой лиге ВТБ. Баскетболист заявил, что соперникам стоит играть лучше, если они хотят изменить ситуацию.

— Что вы думаете о российском баскетболе? Разве это здорово, когда из сезона в сезон доминирует одна и та же команда?

— Я считаю, что другие команды должны становиться лучше. Знаете, все хотят, чтобы была плотная игра, интрига в каждом матче, но сейчас мы объективно сильнее. И мы даже не думаем о том, что делают другие. Мы просто выходим и делаем своё дело. Играйте лучше! Не требовать же от нас, чтобы мы играли хуже, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».

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