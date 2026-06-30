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Мело Тримбл рассказал, за счёт чего стал MVP Единой лиги

Мело Тримбл рассказал, за счёт чего стал MVP Единой лиги
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Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл поблагодарил одноклубников за помощь по ходу минувшего сезона Единой лиги ВТБ. ЦСКА стал чемпионом, а Тримбл завоевал награды MVP регулярного чемпионата и плей-офф.

— Когда я разговаривал с другими ребятами из ЦСКА после вашей победы в Казани, они сказали мне, что помогали вам стать звездой. Вы ощущали эту игровую поддержку от партнёров?
— Разумеется, спасибо моим одноклубникам — без них не было бы таких результатов. Они хотят, чтобы я был великим, и я ценю это. Лучших партнёров, чем у меня сейчас, и желать нельзя. Всё, что мне нужно, — оставаться сосредоточенным и продолжать прогрессировать ради них. Это поможет нам побеждать. Большая заслуга принадлежит им. Именно они — причина того, что я снова стал MVP, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».
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