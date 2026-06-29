«Зенит» объявил об уходе защитника Джонни Джузэнга

Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил об уходе американского защитника Джонни Джузэнга после окончания срока действия контракта.

«Зенит» благодарит Джонни за время, проведённое в Петербурге, и желает успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в официальном заявлении клуба.

Фото: БК «Зенит»

Переход в «Зенит» в феврале 2026 года стал для американца первым опытом выступления за пределами США. Вместе с сине-бело-голубыми Джузэнг дошел до «Финала четырёх» WINLINE Basket Cup, проведя в турнире три матча (13,3 очка, 4,0 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру).

В Единой лиге «Зенит» завершил регулярный чемпионат на третьем месте. Защитник принял участие в 17 матчах, в среднем набирая 14,0 очка, делая 2,4 подбора, 1,9 передачи и 0,8 перехвата.