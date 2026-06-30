«Поэтому и всегда конфликты». Мело Тримбл указал на разницу между ЦСКА и «Зенитом»

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл высказался о различиях между армейским клубом и «Зенитом». Баскетболист подчеркнул, что ключевую роль в успехах ЦСКА играет стабильность состава и атмосфера в раздевалке.

«Честно, я не думаю, что другие команды могут играть как мы или на нашем уровне. Тем более выше нашего уровня. Как я сказал, всё дело в раздевалке. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. У нас есть игроки, которые давно играют вместе и понимают друг друга с полуслова. Собирайте состав на годы вперёд — в этом ключ к успеху.

Есть «Зенит», у них тоже есть финансовые возможности, они приглашают очень высокого уровня игроков. Но они приходят и уходят, порядка нет. Просто у них нет такой раздевалки, как у нас. Поэтому и всегда конфликты. Но я не переживаю о них, мне дела нет до проблем соперника. Я думаю только о нас. Когда мы на пике, вообще неважно, кто по другую сторону», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».

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