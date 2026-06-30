Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Поэтому и всегда конфликты». Мело Тримбл указал на разницу между ЦСКА и «Зенитом»

«Поэтому и всегда конфликты». Мело Тримбл указал на разницу между ЦСКА и «Зенитом»
Комментарии

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл высказался о различиях между армейским клубом и «Зенитом». Баскетболист подчеркнул, что ключевую роль в успехах ЦСКА играет стабильность состава и атмосфера в раздевалке.

«Честно, я не думаю, что другие команды могут играть как мы или на нашем уровне. Тем более выше нашего уровня. Как я сказал, всё дело в раздевалке. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. У нас есть игроки, которые давно играют вместе и понимают друг друга с полуслова. Собирайте состав на годы вперёд — в этом ключ к успеху.

Есть «Зенит», у них тоже есть финансовые возможности, они приглашают очень высокого уровня игроков. Но они приходят и уходят, порядка нет. Просто у них нет такой раздевалки, как у нас. Поэтому и всегда конфликты. Но я не переживаю о них, мне дела нет до проблем соперника. Я думаю только о нас. Когда мы на пике, вообще неважно, кто по другую сторону», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Овечкин — икона в США». Беседа с лучшим игроком Единой лиги
Эксклюзив
«Овечкин — икона в США». Беседа с лучшим игроком Единой лиги

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android