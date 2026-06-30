Тримбл: не думаю, что какая‑то команда может быть на уровне ЦСКА в нашей лучшей форме

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл оценил выступление армейцев в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ. В финальной серии красно-синие обыграли казанский УНИКС. Баскетболист заявил, что в своей лучшей форме команда не имеет равных в лиге.

— В регулярном сезоне вы проиграли два раза в Казани, но в финале вы выиграли все матчи в серии. В чём разница?

— Я думаю, что в плей‑офф мы предстали другой командой по сравнению с регуляркой. Сделали выводы и шаг вперёд в своей игре.

— А что насчёт УНИКСа? Насколько на игре Казани сказались травмы, усталость после семиматчевого полуфинала?

— Знаете, всегда можно найти оправдания. Мы тоже играли после травм и тяжёлых серий, но не искали для себя в этом причины для неудач. Шли только за одной целью. В прошлый раз мы обыграли УНИКС 4-0 в полуфинале.

Так что нет вопросов, кто тут лучше, надо отбросить все эти оправдания. Я не думаю, что какая‑то команда в принципе может быть на нашем уровне, когда мы в своей лучшей форме. Мы по праву там, где мы есть, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».

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