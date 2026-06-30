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Лидер ЦСКА Мело Тримбл — об Александре Овечкине: он икона в США

Лидер ЦСКА Мело Тримбл — об Александре Овечкине: он икона в США
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Лидер ЦСКА Мело Тримбл рассказал о встрече с Александром Овечкиным во время финальной серии Единой лиги ВТБ. Баскетболист назвал российского хоккеиста иконой в США и отметил, что знакомство с ним стало для него особенным моментом.

— Вы встречали Александра Овечкина перед одним из матчей финала. Как это было?
— По-настоящему особенное мгновение. Невероятный момент. Я был рад, что смог с ним познакомиться. Он икона в США, в моём родном Вашингтоне.

Мы немного поговорили перед игрой, он рассказал мне про матчи НБА, на которых он был, пожелал удачи. Пригласил на матч «Кэпиталз», если у меня будет возможность и я буду в городе. Постарался выложиться втройне в той игре, понимая, что за мной следит сам Овечкин! — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».
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