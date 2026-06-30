Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американец Мело Тримбл объяснил, почему переехал из Вашингтона в Майами

Американец Мело Тримбл объяснил, почему переехал из Вашингтона в Майами
Комментарии

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл рассказал, почему выбрал Майами для жизни в США. По словам баскетболиста, ему нравится тёплый климат и в Майами у него много друзей.

— Как я понял, вы сейчас живёте в Майами, а не в Вашингтоне? Что скажете о своём доме в Америке?
— Всё так, мы переехали в Майами, потому что там здорово круглый год. Это очень солнечное место. Там жарко, и у меня там много знакомых, поэтому и выбрал жить в Майами.

— Есть любимые места, где чаще всего проводите время?
— Это мой дом. На самом деле я просто не из тех, кто много гуляет. Я люблю быть дома, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Овечкин — икона в США». Беседа с лучшим игроком Единой лиги
Эксклюзив
«Овечкин — икона в США». Беседа с лучшим игроком Единой лиги

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android