Американец Мело Тримбл объяснил, почему переехал из Вашингтона в Майами

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл рассказал, почему выбрал Майами для жизни в США. По словам баскетболиста, ему нравится тёплый климат и в Майами у него много друзей.

— Как я понял, вы сейчас живёте в Майами, а не в Вашингтоне? Что скажете о своём доме в Америке?

— Всё так, мы переехали в Майами, потому что там здорово круглый год. Это очень солнечное место. Там жарко, и у меня там много знакомых, поэтому и выбрал жить в Майами.

— Есть любимые места, где чаще всего проводите время?

— Это мой дом. На самом деле я просто не из тех, кто много гуляет. Я люблю быть дома, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».

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