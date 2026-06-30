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Тримбл — об УНИКСе, «Зените» и «Локо»: иногда матчи с МБА или «Пармой» больше сил забирают

Тримбл — об УНИКСе, «Зените» и «Локо»: иногда матчи с МБА или «Пармой» больше сил забирают
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Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл поделился мнением о конкуренции в Единой лиге ВТБ. По словам спортсмена, ключевым соперником для армейцев остаётся собственная игра, а не конкретные команды.

— И всё же, кто ваш главный соперник в Единой лиге? С кем тяжелее играть?
— Трудно сказать. Главный соперник — это мы сами. Понятное дело, есть УНИКС, «Зенит», «Локомотив», но иногда матчи с МБА или «Пармой» гораздо больше сил забирают. Именно потому, что всё в голове. Приезжая в Казань или Санкт-Петербург, ты не можешь дать слабину, нужно переносить это и на матчи в Перми или Екатеринбурге, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».
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