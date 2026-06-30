Американец Мело Тримбл рассказал, как в США относятся к футболу

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл поделился мнением о популярности футбола в США. По словам баскетболиста, интерес к этому виду спорта в стране заметно увеличивается, особенно на фоне чемпионата мира.

— Сейчас в США проходит чемпионат мира по футболу. Может, вы что‑то слышали об этом? Как в Америке к этому относятся?

— В России говорят, что американцам соккер неинтересен, что у вас был чемпионат мира гораздо более масштабный. Я не был, мне сложно сказать, и до США я ещё не добрался, но вот хотя бы по разговорам с моими друзьями, по ощущениям, что я видел в процессе подготовки ещё к турниру, я вижу, что все очень взволнованы.

На самом деле очень много людей смотрят матчи, обсуждают игру сборной. Думаю, они начинают любить европейский футбол. Да и я сам надеюсь, что сборная США пройдёт как можно дальше. Вперёд, янки! — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».

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