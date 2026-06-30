Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американец Мело Тримбл — о России: Москва — мой второй дом. Уезжать никуда не собираюсь

Американец Мело Тримбл — о России: Москва — мой второй дом. Уезжать никуда не собираюсь
Комментарии

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл высказался о долгосрочном контракте с армейским клубом и жизни в России. Баскетболист отметил, что полностью адаптировался в Москве и не собирается уезжать из страны.

— У вас контракт до 2029 года. Не сомневались, когда сразу продлились на такой долгий срок?
— Ни на секунду. Мне нравится быть здесь, и я здесь, чтобы побеждать.

— Вы уже больше трёх лет в России. Полностью адаптировались к жизни здесь?
— Воспринимаю Москву уже как дом. Это мой второй дом. Я здесь уже три года, и у меня ещё три года по контракту. Уезжать никуда не собираюсь. Так что я просто наслаждаюсь победами и тем, что я есть, с замечательными людьми вокруг, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Овечкин — икона в США». Беседа с лучшим игроком Единой лиги
Эксклюзив
«Овечкин — икона в США». Беседа с лучшим игроком Единой лиги

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android