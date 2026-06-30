Американец Мело Тримбл — о России: Москва — мой второй дом. Уезжать никуда не собираюсь

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл высказался о долгосрочном контракте с армейским клубом и жизни в России. Баскетболист отметил, что полностью адаптировался в Москве и не собирается уезжать из страны.

— У вас контракт до 2029 года. Не сомневались, когда сразу продлились на такой долгий срок?

— Ни на секунду. Мне нравится быть здесь, и я здесь, чтобы побеждать.

— Вы уже больше трёх лет в России. Полностью адаптировались к жизни здесь?

— Воспринимаю Москву уже как дом. Это мой второй дом. Я здесь уже три года, и у меня ещё три года по контракту. Уезжать никуда не собираюсь. Так что я просто наслаждаюсь победами и тем, что я есть, с замечательными людьми вокруг, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Читайте интервью с разыгрывающим ЦСКА Мело Тримблом на «Чемпионате».

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