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Центровой «Енисея» Ванин высказался о продлении контракта с клубом

Центровой «Енисея» Ванин высказался о продлении контракта с клубом
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Самый высокий игрок Единой лиги ВТБ, 22-летний российский центровой «Енисея» Егор Ванин, продливший контракт с красноярским клубом на сезон-2026/2027, поделился ожиданиями от предстоящего сезона и поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Очень рад выступать за «Енисей»! Жду начала сезона, чтобы снова окунуться в ту атмосферу, которую создают команда, работники клуба и болельщики. Готов работать, получать опыт и выкладываться каждую секунду на площадке и вне её. Надеюсь, уровень доверия ко мне будет только расти. Нас ждёт интересный сезон и много побед! До встречи на паркете!» — приводит слова Ванина пресс-служба «Енисея».

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