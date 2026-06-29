Центровой «Енисея» Ванин высказался о продлении контракта с клубом

Самый высокий игрок Единой лиги ВТБ, 22-летний российский центровой «Енисея» Егор Ванин, продливший контракт с красноярским клубом на сезон-2026/2027, поделился ожиданиями от предстоящего сезона и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Очень рад выступать за «Енисей»! Жду начала сезона, чтобы снова окунуться в ту атмосферу, которую создают команда, работники клуба и болельщики. Готов работать, получать опыт и выкладываться каждую секунду на площадке и вне её. Надеюсь, уровень доверия ко мне будет только расти. Нас ждёт интересный сезон и много побед! До встречи на паркете!» — приводит слова Ванина пресс-служба «Енисея».