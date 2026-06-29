УНИКС объявил об уходе форварда Лопатина

Баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе тяжёлого форварда Андрея Лопатина. 27-летний россиянин продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Андрея за яркую, самоотверженную игру и желает всего наилучшего!» — говорится в заявлении клуба.

Фото: БК УНИКС

Лопатин перешёл в УНИКС летом 2024 года. За это время он помог казанцам завоевать серебряные и бронзовые медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России, а также стать вице-чемпионом WINLINE Basket Cup.

В минувшем сезоне он принял участие в 51 матче Единой лиги, набирая в среднем 7,1 очка, делая 3,3 подбора и 1,4 передачи за 20.40 на площадке.