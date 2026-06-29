УНИКС объявил об уходе защитника Ивана Белоусова

Баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе российского защитника Ивана Белоусова. 25-летний россиянин продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.

Фото: БК УНИКС

В прошедшем сезоне баскетболист принял участие в 18 матчах Единой лиги ВТБ. За 9 минут 43 секунды игрового времени в среднем он набирал 2,7 очка, добавляя к ним 1,2 подбора.

«Благодарим Ваню за совместную работу и желаем ярких побед в будущем!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, ранее казанская команда объявила об уходе форварда Андрея Лопатина и защитника Дениса Захарова.

В прошедшем сезоне Единой лиги УНИКС проиграл в финале плей-офф московскому ЦСКА со счётом 0-4 в серии.