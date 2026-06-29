Разыгрывающий МБА Платунов продлил контракт с клубом

Российский разыгрывающий Александр Платунов продлил контракт с баскетбольным клубом МБА. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

«Желаем Александру новых успехов вместе с нашим клубом!» — говорится в официальном заявлении команды.

Фото: ПБК «МБА»

В прошедшем сезоне 31-летний игрок провёл 43 матча в Единой лиге ВТБ, в 30 из них выходя в стартовом составе. Его средние показатели: 6,5 очка, 1,7 подбора и 3,9 передачи за 20 минут на площадке.

Платунов является воспитанником пермской школы баскетбола, начинал свою карьеру в «Парме», где провёл восемь сезонов. В 2019 году он привёл команду к победе в Кубке России, став самым результативным в финале (17 очков) и MVP «Финала четырёх». В 2024 году перешёл в УНИКС, а год спустя стал игроком МБА-МАИ.