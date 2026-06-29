Защитник Халилулаев покинул УНИКС

Баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе российского защитника Магомеднаби Халилулаева. 21-летний россиянин продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.

Фото: БК УНИКС

Сезон-2024/2025 21-летний баскетболист провёл в УНИКСе-2. Его показатели в 18 матчах чемпионата Единой молодёжной лиги ВТБ — 2025/2026 составили 20,3 очка, 5,3 подбора, 3,7 передачи и 2,1 перехвата за 31 минуту 30 секунд игрового времени. В шести встречах лиги в составе основной команды защитник в среднем отмечался 0,3 очка, 0,3 передачи и 0,3 подбора за 3 минуты 29 секунд на площадке.

«Мы благодарим Магомеднаби за время, проведённое в УНИКСе, и желаем ярких побед в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.