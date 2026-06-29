Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник Халилулаев покинул УНИКС

Защитник Халилулаев покинул УНИКС
Комментарии

Баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе российского защитника Магомеднаби Халилулаева. 21-летний россиянин продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.

Фото: БК УНИКС

Сезон-2024/2025 21-летний баскетболист провёл в УНИКСе-2. Его показатели в 18 матчах чемпионата Единой молодёжной лиги ВТБ — 2025/2026 составили 20,3 очка, 5,3 подбора, 3,7 передачи и 2,1 перехвата за 31 минуту 30 секунд игрового времени. В шести встречах лиги в составе основной команды защитник в среднем отмечался 0,3 очка, 0,3 передачи и 0,3 подбора за 3 минуты 29 секунд на площадке.

«Мы благодарим Магомеднаби за время, проведённое в УНИКСе, и желаем ярких побед в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Материалы по теме
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android