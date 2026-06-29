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«Клипперс» и «Даллас» обсуждали обмен Кавая Леонарда — NY Times

«Клипперс» и «Даллас» обсуждали обмен Кавая Леонарда — NY Times
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Президент «Даллас Маверикс» Масаи Уджири прокомментировал переговоры с «Лос-Анджелес Клипперс» о возможном обмене Кавая Леонарда. По словам Уджири, все решения клуба ориентированы на будущее и на молодого лидера команды Купера Флэгга.

«У нас в составе 19-летний игрок поколения. Мы должны мыслить в этом ключе. Мы не будем принимать решения, основываясь на необходимости побеждать сейчас. Я не думаю, что это имело бы смысл для клуба», — приводит слова Уджири New York Times.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» и «Даллас» обсуждали сделку, которая отправила бы Леонарда в Техас в обмен на Пи Джей Вашингтона, Клэя Томпсона и драфт-пики. Кавай Леонард в сезоне-2025/2026 сыграл за «Клипперс» 65 матчей, набирая в среднем 27,9 очка, 6,4 подбора и 3,6 передачи.

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