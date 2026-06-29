Грин отказался от опции на $ 27,7 млн из-за возможного прихода Дэвиса и Леброна — Чарания

36-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отказался от опции игрока на $ 27,7 млн, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Дрэймонд Грин отклоняет свою опцию игрока на $ 27,7 млн, чтобы стать свободным агентом, сообщают источники ESPN. Этот шаг даёт «Уорриорз» гибкость для привлечения Леброна Джеймса в роли свободного агента и Энтони Дэвиса путём обмена, чтобы сформировать «Большую четвёрку», — написал Чарания в социальной сети Х.

Дрэймонд выступает в НБА с 2012 года. Все свои выступления в лиге он провёл в составе «Уорриорз».