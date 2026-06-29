Чарания: Ванвлит воспользуется опцией игрока на $ 25 млн

Инсайдер ESPN Шамс Чарания сообщил, что американский защитник «Хьюстон Рокетс» Фред Ванвлит намерен воспользоваться опцией игрока на следующий сезон.

«Защитник «Хьюстон Рокетс» Фред Ванвлит воспользуется своей опцией игрока на $ 25 млн в сезоне-2026/2027», — написал Чарания на своей странице в социальной сети Х.

32-летний Ванвлит подписал контракт с «Хьюстоном» в 2023 году. В сезоне-2024/2025 он провёл 65 матчей, набирая в среднем 15,2 очка, 6,1 передачи и 3,8 подбора за 33 минуты на площадке.

22 сентября 2025 года стало известно, что Ванвлит получил разрыв передней крестообразной связки во время тренировки. Защитник пропустил весь сезон-2025/2026.