«Бавария» назначила Антона Гавела главным тренером

Мюнхенская «Бавария» объявила о назначении Антона Гавела на пост главного тренера. 41-летний специалист подписал с клубом трёхлетний контракт. Об этом сообщает официальный сайт немецкой команды.

Гавел начал тренерскую карьеру в 2019 году после завершения игровой карьеры, которая закончилась четырьмя сезонами в составе «Баварии» (2014-2018). В 2024 году он возглавил «Бамберг». В прошедшем сезоне под его руководством команда заняла третье место в регулярном чемпионате Германии, выиграла Кубок страны и дошла до полуфинала плей-офф. Этот трофей стал для Гавела первым в тренерской карьере.

Напомним, в прошлом сезоне Евролиги «Бавария» заняла 13-место в регулярном чемпионате и не попала в плей-офф.