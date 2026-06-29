Экс-баскеболист НБА привлечён к ответственности из-за дела ФБР об азартных играх

29-летний американский профессиональный баскетболист Малик Бизли, играющий на позиции атакующего защитника, привлечён к ответственности по делу об азартных играх, расследуемом ФБР, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«Игравший девять лет в НБА Малик Бизли был привлечён к ответственности по федеральным обвинениям, связанным с азартными играми в рамках схемы спортивных ставок, включая манипулирование очками и ставки на индивидуальные показатели игроков, сообщил ESPN его адвокат Стив Хейни. Правительство координирует явку с повинной Бизли на этой неделе», — написал Чарания в социальной сети Х.