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Назван очередной фигурант ставочного скандала в НБА

Назван очередной фигурант ставочного скандала в НБА
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37-летний американский профессиональный баскетболист Эд Дэвис, игравший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции тяжёлого форварда и центрового, был назван Федеральным бюро расследований (ФБР) ещё одним фигурантом дела в ставочном скандале, о чём сообщил журналист Майк Воркунов из The Athletic.

Дэвис был выбран в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НБА 2010 года командой «Торонто Рэпторс».

В североамериканской лиге выступал до 2022 года, успев поиграть за такие клубы, как «Кливленд Кавальерс», «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз». С 2023-го по 2024-й играл в Пуэрто-Рико и Китае.

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