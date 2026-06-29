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Испанская «Мурсия» заинтересована в центровом ЦСКА — источник

Испанская «Мурсия» заинтересована в центровом ЦСКА — источник
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32-летний французо-гайанский баскетболист Ливио Жан-Шарль, играющий на позиции центрового за команду Единой лиги ВТБ ЦСКА, интерес коллективу «УКАМ Мурсия», о чём сообщил инсайдерский аккаунт испанской баскетбольной лиги La Central ACB в социальной сети Х.

Инсайдеры сообщают, что Ливио рассматривается как замена покинувшему клуб 29-летнему американскому центровому Девонте Кейкоку.

Жан-Шарль был выбран на драфте НБА 2013 года клубом «Сан-Антонио Спёрс» под 28-м номером в первом раунде. Позже выступал за фарм-клуб «Остин Спёрс» в Лиге развития (G-лиге). В Европе также играл за клубы «Малага» и «Олимпиакос».

В ЦСКА выступает с 2022 года, где за это время успел стать трёхкратным чемпионом Единой лиги.

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