Друг Неймара и звезда НБА Батлер посетил матч Бразилии и Японии на ЧМ-2026

36-летний лёгкий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» американец Джимми Батлер посетил матч 1/16 финала между сборной Бразилии и национальной командой Японии.

Фото: Кадр из трансляции

Матч между сборными проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, штат США. Для Джимми Хьюстон является родным городом, где он родился 14 сентября 1989 года. Батлер окончил общеобразовательную школу Tomball High School в городе Томбол в штате Техас, а затем поступил в колледж города Тайлера из этого же штата. В НБА Батлер попал в 2011 году после драфта, где его под 30-м номером выбрал клуб «Чикаго Буллз».

Батлер является хорошим другом звезды Бразилии Неймара.

На момент публикации новости японцы выигрывают 1:0.