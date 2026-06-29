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Друг Неймара и звезда НБА Батлер посетил матч Бразилии и Японии на ЧМ-2026

Друг Неймара и звезда НБА Батлер посетил матч Бразилии и Японии на ЧМ-2026
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36-летний лёгкий форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» американец Джимми Батлер посетил матч 1/16 финала между сборной Бразилии и национальной командой Японии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
2-й тайм
1 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'    

Фото: Кадр из трансляции

Матч между сборными проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, штат США. Для Джимми Хьюстон является родным городом, где он родился 14 сентября 1989 года. Батлер окончил общеобразовательную школу Tomball High School в городе Томбол в штате Техас, а затем поступил в колледж города Тайлера из этого же штата. В НБА Батлер попал в 2011 году после драфта, где его под 30-м номером выбрал клуб «Чикаго Буллз».

Батлер является хорошим другом звезды Бразилии Неймара.

На момент публикации новости японцы выигрывают 1:0.

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