«Локомотив-Кубань» покинул американский защитник Мартин

30-летний американский баскетболист Джеремайя Мартин, выступающий на позиции защитника, покинул состав команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», о чём сообщила пресс-служба клуба.

Мартин присоединился к краснодарскому коллективу перед началом сезона-2025/2026, перейдя из екатеринбургского «Уралмаша». В сезоне-2023/2024 он был баскетболистом красноярского «Енисея». Мартин успел поиграть в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс» с 2020 по 2021 год.

В нынешнем сезоне провёл за «Локомотив» 42 матча, а его средняя статистика за игру составила 13,1 очка + 2,3 подбора + 3,6 передачи + 1,5 перехвата за 23.27 игрового времени.