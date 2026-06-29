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«Локомотив-Кубань» покинул американский защитник Мартин

«Локомотив-Кубань» покинул американский защитник Мартин
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30-летний американский баскетболист Джеремайя Мартин, выступающий на позиции защитника, покинул состав команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», о чём сообщила пресс-служба клуба.

Мартин присоединился к краснодарскому коллективу перед началом сезона-2025/2026, перейдя из екатеринбургского «Уралмаша». В сезоне-2023/2024 он был баскетболистом красноярского «Енисея». Мартин успел поиграть в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс» с 2020 по 2021 год.

В нынешнем сезоне провёл за «Локомотив» 42 матча, а его средняя статистика за игру составила 13,1 очка + 2,3 подбора + 3,6 передачи + 1,5 перехвата за 23.27 игрового времени.

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